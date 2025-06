Conte rivoluzione Napoli | ecco gli 11 intoccabili | Tre big pronti all' addio

La rivoluzione di Antonio Conte per il suo Napoli Campione d'Italia è ufficialmente iniziata. Il tecnico salentino, in stretta collaborazione con il Direttore Sportivo Giovanni Manna, ha già delineato le fondamenta della squadra che affronterà la prossima stagione con l'obiettivo di difendere il tricolore e competere ai massimi livelli in Europa. È tempo di scelte decisive: ecco gli 11 intoccabili e i tre big pronti all'addio, simboli di un nuovo inizio o di un addio doloroso.

La rivoluzione di Antonio Conte per il suo Napoli Campione d'Italia è ufficialmente iniziata. Il tecnico salentino, in stretta collaborazione con il Direttore Sportivo Giovanni Manna, ha già delineato le fondamenta della squadra che affronterà la prossima stagione con l'obiettivo di difendere il tricolore e competere ai massimi livelli in Europa. È stata definita una lista di undici calciatori considerati "intoccabili", il cuore pulsante del progetto. Tuttavia, come in ogni fase di evoluzione di una squadra vincente, ci sono anche importanti valutazioni in corso che potrebbero portare all'addio di tre "big", protagonisti della cavalcata scudetto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it