Conte preferisce Bonny a David, puntando su un attaccante che possa rafforzare l’attacco del Napoli e competere con Lukaku. La scelta si fa sempre più chiara, lasciando intendere un nuovo volto pronto a scrivere il prossimo capitolo della stagione. Con questa mossa, i partenopei cercano di consolidarsi e puntare al massimo, ma chi sarà alla fine il vero protagonista? L'articolo continua...

