Giuseppe Conte, leader del M5s, si distacca dalle controversie legali di Beppe Grillo, affermando la fiducia nei suoi avvocati. In un'epoca in cui i leader politici si trovano sempre più coinvolti in battaglie legali, il suo approccio pragmatico potrebbe rivelarsi vincente. La dichiarazione non solo mette in luce la professionalità del suo team legale, ma suggerisce anche una strategia di concentrazione sulla politica attiva. Chi vincerà questa sfida?

"Non è una questione che riguarda più me, io mi occupo di politica. Le questioni giudiziarie le trattano i miei avvocati che sono affidabilissimi e fin qui con me non hanno mai perso una causa". Lo ha detto a 'Sky Tg24 Live in Milano' il leader del M5s Giuseppe Conte interpellato sulla battaglia legale di Beppe Grillo su nome e simbolo del M5s. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte a Grillo, i miei avvocati non hanno mai perso una causa

