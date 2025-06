Contatti Fiorentina-Udinese | ai viola piace Florian Thauvin

La Fiorentina si prepara a un futuro da protagonista, cercando di rinforzare la squadra e convincere Florian Thauvin a indossare il viola. Mentre i viola definiscono il nuovo tecnico, il ds Daniele Pradè lavora senza sosta per rafforzare la rosa in vista di sfide decisive. Con un mercato vivace e ambizioni chiare, i tifosi sognano già una stagione ricca di emozioni e successi. La strada verso la rinascita è appena iniziata.

La Fiorentina deve scegliere il nuovo allenatore, ma intanto il ds Daniele Pradè sembra essere all`opera per rinforzare la rosa in vista della. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Stefano #Pioli nelle scorse ore ha avuto dei contatti direttamente con il presidente #Commisso: è in pole per diventare l'allenatore della #Fiorentina. @OggiSportNotiz2 #calciomercato Tweet live su X

Stefano #Pioli ha detto “sì” al ritorno alla #Fiorentina: contatti costanti ora per risolvere i problemi fiscali e burocratici con l’#AlNassr ? [ @DiMarzio ] Tweet live su X