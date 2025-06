Consiglio Marche encomio alla Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo

un gesto di gratitudine e ammirazione per un esempio di eccellenza sportiva e valori condivisi. La Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo si distingue non solo per i successi, ma anche per l’impegno nel promuovere lo spirito di squadra e il fair play. Un riconoscimento che celebra un percorso di passione e determinazione, ispirando le future generazioni a credere nei propri sogni e a perseverare con tenacia.

In Consiglio regionale l’omaggio ad una realtà sportiva che ha saputo distinguersi con passione, determinazione e spirito di squadra. La Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo (Ancona) è stata ricevuta a Palazzo delle Marche per ricevere l’encomio dal Presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Il massimo riconoscimento del Consiglio è stato attribuito non soltanto per il merito di aver raggiunto la promozione in serie A3, ma per essere esempio e punto di riferimento per tanti giovani, famiglie e un’intera comunità. Le parole del presidente Latini . “Un riconoscimento – ha affermato il Presidente Latini nel corso della cerimonia – che è segno di gratitudine ed ammirazione per l’attività che ogni giorno dirigenti, allenatori, atleti, volontari, sostenitori e famiglie svolgono con grande impegno e spirito di squadra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Consiglio Marche, encomio alla Nef Re Salmone Volley Libertas di Osimo

