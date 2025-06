Consiglio Direttivo Nazionale AIGA | Un appuntamento di rilievo per l’Avvocatura giovanile nel Cilento

Il weekend del 6 e 7 giugno 2025 si trasforma in un momento di grande fermento per l’avvocatura giovanile italiana. Nel suggestivo cuore del Cilento, il Consiglio Direttivo Nazionale AIGA riunisce i protagonisti della futura professione forense, pronti a discutere, innovare e plasmare il domani della giustizia. Un appuntamento imperdibile che segnerà un nuovo capitolo di crescita e collaborazione per i giovani avvocati italiani.

Il weekend del 6 e 7 giugno 2025 si preannuncia cruciale per la comunità forense italiana, in particolare per quella giovanile, che avrà l’onore di ospitare al centro del Cilento il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA). Questo incontro, organizzato congiuntamente da AIGA Nazionale e dalla sezione di Vallo della Lucania, rappresenta un'opportunità imperdibile di confronto, approfondimento e discussione sulle attuali sfide che investono il mondo giuridico, con un focus specifico su temi di rilevanza sociale e ambientale. Il momento centrale del Consiglio sarà il convegno intitolato "Diritto e Ambiente, sfide e responsabilità della nuova L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Consiglio Direttivo Nazionale AIGA: Un appuntamento di rilievo per l’Avvocatura giovanile nel Cilento

Altri articoli sullo stesso argomento

Calcio / Villa Strada, si dimette il presidente Gianfilippo Mosconi: consiglio direttivo da ridisegnare - VILLA STRADA di CINGOLI, 13 maggio 2025 – Il presidente del Villa Strada, Gianfilippo Mosconi, annuncia le sue dimissioni, con termine dell'incarico fissato al 1° giugno.

Segui queste discussioni su X

Si è svolto martedì 27 maggio il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Abruzzo Medio Adriatico che ha dato ufficialmente il via al nuovo #mandato 2025–2029 di Fabio Conocchioli. Un inizio all’insegna di #unità, #concretezza e Tweet live su X

”Il XXXII Congresso Nazionale AURO ha rinnovato il Consiglio Direttivo. Il Dottor Carlo Introini è il nuovo Presidente dell’Associazione Urologi Italiani”. Leggi la news completa al link? https://shorturl.at/bOcWa #AURO2025 #AUROit #urologia #health #urol Tweet live su X