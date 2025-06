Consiglio di Sanità tra i trenta ?saggi? quattro napoletani

Quattro esperti napoletani entrano nel Consiglio Superiore di Sanità, un traguardo che evidenzia l'importanza della Campania nella sanità nazionale. Con una squadra di trenta saggi, la regione si prepara a influenzare decisioni cruciali per il futuro della salute pubblica. Questo è solo l'inizio: la sinergia tra competenze locali e politiche sanitarie può segnare un cambiamento epocale. Rimanete sintonizzati per scoprire come questi leader plasmeranno il nostro benessere!

Consiglio superiore di Sanità: sono cinque i docenti campani chiamati a far parte della squadra dei 30 componenti non di diritto ma designati per il triennio 2025-2028 con decreto del.

