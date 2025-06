Consiglio comunale | nella seduta si affronteranno i temi Società della Salute e Teatro Verdi

Domani, giovedì 5 giugno alle 14.30, il Consiglio comunale si riunisce per affrontare temi cruciali come la società della salute e il Teatro Verdi. La seduta si aprirà con i question time, un momento di confronto diretto e trasparente tra consiglieri, sindaco e assessori, che promette un dibattito coinvolgente e ricco di spunti per il futuro della nostra comunità. I question time rappresentano un'occasione imperdibile per conoscere da vicino le decisioni che plasmeranno la nostra città.

Domani, giovedì 5 giugno, con inizio dalle 14.30, è in programma la nuova seduta del Consiglio comunale. Come di consueto ad aprire la seduta saranno i question time, cioè domande dei consiglieri comunali con risposta immediata da parte del sindaco e degli assessori comunali. I question time. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Consiglio comunale: nella seduta si affronteranno i temi Società della Salute e Teatro Verdi

Argomenti simili trattati di recente

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

Segui queste discussioni su X

Verona dice "no" allo sfruttamento degli animali negli spettacoli: in Consiglio comunale mozione approvata all'unanimità https://veronasera.it/politica/sfruttamento-animali-spettacoli-mozione-consiglio-comunale-2-giugno-2025.html… - sollecitare il governo per Tweet live su X

#Palestina: una brutta pagina in Consiglio comunale a #Firenze. Ci interroghiamo sul ruolo che svolgiamo nelle istituzioni, rendendovene conto. Dibattito anche sul Consolato USA. Il clima di una seduta particolare: https://youtu.be/rXttB5oMjPk #sinistraprogett Tweet live su X