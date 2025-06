Consiglio comunale Falcomatà | Regione straniera che pensa di risolvere tutto con interventi spot

Durante la seduta consiliare a Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha tenuto un intervento incisivo e articolato, affrontando con determinazione le sfide della città. Mentre il rendiconto 2024 ottiene l'approvazione, il primo cittadino non si è limitato a un semplice bilancio, evidenziando l'importanza di strategie concrete e sostenibili, piuttosto che soluzioni temporanee. Un discorso che invita a riflettere sul futuro di una comunità in continua evoluzione.

Articolato intervento del sindaco Giuseppe Falcomatà nel corso della seduta consiliare a Palazzo San Giorgio che ha visto l'approvazione del rendiconto 2024. Il primo cittadino ha toccato numerosi punti, non solo relativi all'approvazione del rendiconto (con 17 voti favorevoli, 7 contrari e un.

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

