Consiglio comunale disco verde per il redinconto di gestione 2024

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria dà il via libera al rendiconto di gestione 2024, con un'ampia maggioranza che riflette fiducia e stabilità. Con 17 voti favorevoli, si apre una nuova fase di trasparenza e responsabilità amministrativa per la città. La decisione, assunta nell’aula Pietro Battaglia sotto la guida del presidente Marra, segna un passo importante verso un futuro più solido. Ora, il prossimo capitolo è nelle mani della città, pronta a scrivere nuove sfide e opportunità.

Con 17 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto il Consiglio comunale di Reggio Calabria ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024. Riunitosi in seconda convocazione nell'Aula consiliare Pietro Battaglia, sotto la presidenza di Vincenzo Marra e con l'assistenza giuridico.

