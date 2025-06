Consigliere regionale critica i referendum | Un' iniziativa politica non una priorità per il Paese

una mossa politica dettata da interessi di parte, piuttosto che da reali necessità della comunità. È importante concentrarsi su temi prioritari come salute, lavoro e sicurezza, invece di lasciarsi coinvolgere in iniziative che rischiano di distogliere l’attenzione dalle vere sfide del paese. Ricordiamoci che il futuro si costruisce con scelte mirate e responsabili, non con referendum che rischiano di essere sterili divisori.

In vista del referendum dell’8 e 9 giugno, Antonella Piccerillo, consigliera regionale della Lega, interviene per chiarire la propria posizione e spiegare le ragioni del suo dissenso: “Questa non è una scelta pensata per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini. Appare piuttosto come. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Consigliere regionale critica i referendum: "Un'iniziativa politica, non una priorità per il Paese"

