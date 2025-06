Consigli di classe ed équipe pedagogica In allegato un modello di circolare informativa

?? È tempo di bilanci nelle scuole! La convocazione dei consigli di classe e delle équipe pedagogiche segna un momento cruciale per l’educazione dei nostri ragazzi. Con la valutazione quadrimestrale all'ordine del giorno, genitori e insegnanti si trovano a confrontarsi su progressi e difficoltà. Un’opportunità imperdibile per costruire insieme il futuro educativo! Non perdere l’occasione di far sentire la tua voce.

La circolare in oggetto comunica la convocazione dei consigli di classe o Équipe pedagogiche presso il plesso scolastico indicato, specificando che all’ordine del giorno figura la valutazione quadrimestrale. Le riunioni saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da figure delegate in base all’ordine di scuola. Consigli di classe ed équipe pedagogica. In allegato . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

