Consegnati due cantieri | nuovo look per i Baluardi di San Giorgio e dell' Amore

Martedì 3 giugno segna una nuova era per Ferrara con la consegna dei cantieri per il restyling dei baluardi di San Giorgio e dell'Amore. Sotto il progetto "Look Up!", finanziato da fondi europei, si punta a rendere questi storici luoghi più accessibili e fruibili per tutti. Un passo importante che si inserisce nel crescente trend di valorizzazione del patrimonio culturale, unendo modernità e tradizione. Non perdere l’opportunità di vivere Ferrara in modo nuovo!

Nel corso della giornata di martedì 3 giugno, alla presenza del vicesindaco Alessandro Balboni, sono stati consegnati i due cantieri che, attraverso il progetto Look Up! Atuss Ferrara finanziato con fondi europei e investimenti comunali, riqualificheranno in termini di accessibilità il tratto di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Consegnati due cantieri: nuovo look per i Baluardi di San Giorgio e dell'Amore

