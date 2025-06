Consar il mondo del porto sotto choc

Ravenna è in fermento dopo la sorprendente mancata riconferma di Veniero Rosetti alla guida del Consar, un'istituzione che ha plasmato il porto per oltre trent'anni. Questa svolta segna non solo una transizione nel consorzio, ma anche un momento cruciale per l'intero sistema portuale italiano, sempre più legato a dinamiche globali. Gli operatori temono che questo cambiamento possa influenzare la competitività del settore. Come reagiranno gli attori economici a questa nuova era?

Ravenna, 4 giugno 2025 – La mancata riconferma di Veniero Rosetti alla presidenza del Consar, dopo oltre trent’anni alla guida del consorzio, ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra gli operatori portuali, il mondo economico e quello sportivo. Il Consar, nato nel 1960, è uno dei due principali consorzi di autotrasporto d’Italia e rappresenta un pilastro del sistema produttivo e logistico del territorio con quasi 400 imprese associate e oltre 1.200 addetti, 124 milioni di ricavi nel 2024 solo dal comparto autotrasporto, utile ante imposte di 2,8 milioni, premi ai dipendenti e ristorni ai soci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consar, il mondo del porto sotto choc

