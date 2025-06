Conoscersi in regata | vela solidarietà e legami che restano

Un evento che va oltre la competizione: "Conoscersi in regata" ha unito sport e solidarietà, creando legami indissolubili tra i partecipanti. La tredicesima edizione, svoltasi a Brindisi, ha dimostrato come la vela possa essere un potente collante sociale, rispecchiando un trend crescente di eventi che mettono al centro l'inclusione. Un’occasione unica per scoprire il potere della comunità, dove ogni velista ha lasciato un segno nel cuore degli altri.

BRINDISI - Si è conclusa con grande successo la tredicesima edizione di “Conoscersi in regata”, l’evento promosso da Gv3 A Gonfie Vele Verso la Vita, in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Brindisi, il Circolo della Vela di Brindisi. Un appuntamento ormai atteso, inserito nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Conoscersi in regata”: vela, solidarietà e legami che restano

Tredicesima edizione di "Conoscersi in regata": un momento di incontro e condivisione in mare - La tredicesima edizione di "Conoscersi in Regata" si terrà domenica 1 giugno 2025 a Brindisi, un'occasione di incontro e condivisione in mare.

