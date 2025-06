Conosce 15enne online e la porta in hotel | lei lo denuncia per stupro

Un incontro virtuale che si trasforma in tragedia: è il drammatico racconto di una 15enne e di un 27enne condannato per stupro. La storia, avvenuta a Kortrijk, riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giovani online e sui pericoli delle relazioni digitali. Con una pena di 4 anni con la condizionale, questa vicenda sottolinea l'urgenza di proteggere i più vulnerabili da chi sfrutta la rete per i propri intenti. La vigilanza è fondamentale!

Ragazzo 27enne condannato per lo stupro di una 15enne incontrata su Snapchat. Abusi in hotel, la giustizia infligge 4 anni con la condizionale Un appuntamento online, un incontro che doveva essere innocente, e invece si è trasformato in un incubo da brividi. A Kortrijk, in Belgio, un ragazzo di 27 anni di Menen è stato condannato dal tribunale penale a una pena detentiva di 4 anni con sospensione condizionale. La sua colpa? Lo stupro di una quindicenne di Ostenda. Una storia agghiacciante, nata in chat e finita in un hotel.

