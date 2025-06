Congresso Pd continuano le assemblee nei circoli del forlivese | il programma degli incontri

Il congresso del PD continua a infiammare i circoli del Forlivese, con assemblee che diventano momenti di confronto vitale. La ricandidatura di Luigi Tosiani si inserisce in un contesto di rinnovamento e partecipazione attiva. Questi incontri non sono solo un’opportunità per eleggere il nuovo segretario, ma rappresentano un trend più ampio: la voglia di riavvicinare i cittadini alla politica locale. Non perdere l'appuntamento di giovedì alle 20:30!

Prosegue il congresso, anche nei circoli del Pd forlivese, per eleggere il segretario del Pd Emilia-Romagna, con la ricandidatura di Luigi Tosiani, l’assemblea regionale del Pd e, in diversi Circoli del territorio, gli organismi locali. I prossimi appuntamenti sono per giovedì, alle 20:30, al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Congresso Pd, continuano le assemblee nei circoli del forlivese: il programma degli incontri

