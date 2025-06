Confindustria Orsini a Urso | lavorare insieme per semplificare

In un panorama economico in continua evoluzione, la collaborazione tra Confindustria e il Ministro Adolfo Urso rappresenta una speranza concreta per semplificare le procedure e favorire la crescita delle imprese italiane. L’ascolto reciproco è la chiave per trasformare idee in azioni concrete, creando un ambiente più efficiente e competitivo. È fondamentale continuare a dialogare e condividere competenze, perché soltanto così si possono superare gli ostacoli e costruire un futuro più luminoso per l’industria italiana.

Roma, 4 giu. (askanews) – “Apprezziamo che il ministro Adolfo Urso abbia dedicato attenzione e analisi alle 80 proposte di semplificazione a costo zero di Confindustria. È un segnale importante di interlocuzione e ascolto da valorizzare. Naturalmente, riteniamo che su diversi punti ci sia ancora un confronto utile da fare, per chiarire meglio il merito delle proposte”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, secondo quanto riporta un comunicato. “In questo contesto, va fatta una riflessione generale: considerare come ‘onere di finanza pubblica’ il mancato incasso di sanzioni non è coerente con lo spirito delle semplificazioni, che sono proprio volte a ridurre il rischio di inadempienze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altre letture consigliate

Confindustria: Orsini chiede un'Europa più rapida e competitiva - Confindustria, attraverso le parole del presidente Orsini, lancia un appello per un'Europa più rapida e competitiva.

Segui queste discussioni su X

Perché Orsini di Confindustria non pizzica le cineserie di Tronchetti con Pirelli? Fichissimo Walsingham (se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo): http://startmag.it Tweet live su X

Il presidente di Confindustria Emanuele #Orsini ha parlato a SkyTg24 #LiveIn Milano spiegando che "serve un vero mercato unico dei capitali", ma anche "un piano industriale straordinario". https://tinyurl.com/44haam7p Tweet live su X