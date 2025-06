Conference lo strano caso del Crystal Palace Nottingham ostacolo più duro Ma potrebbe non partecipare

Fiato sospeso per la Fiorentina e le altre 165 squadre pronte a lottare in Conference League! Il Nottingham Forest, ostacolo temuto da tutti, potrebbe non partecipare, scalando invece in Europa League. Questo scenario inaspettato scuote le dinamiche del torneo, regalando speranze nuove e opportunità a chi aspira a brillare nel panorama europeo. E voi, chi vedreste come favorito nel caso il Nottingham venisse escluso?

Fiato sospeso per la Fiorentina, il Nottingham Forest e le altre 165 squadre della prossima Conference League. Il Nottingham (rivale più accreditato) potrebbe non partecipare alla Conference ed essere promosso in Europa League al posto del Crystal Palace (che ha conquistato lo slot vincendo l’FA Cup). Motivo? In Europa League si è qualificato l’Olympique Lione, di cui John Textor è azionista di maggioranza. Lo stesso Textor possiede però il 43% delle quote del Palace. L’Uefa impedisce la partecipazione alla stessa competizione di due squadre con lo stesso proprietario. Il Palace dovrebbe essere quindi ‘retrocesso’ in Conference in favore del Nottingham. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conference, lo strano caso del Crystal Palace. Nottingham ostacolo più duro. Ma potrebbe non partecipare

