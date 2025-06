Condono edilizio la Procura accende i riflettori su una pratica del 2004 ad Avellino

Un’onda di inchieste scuote il settore edilizio ad Avellino, dove la Procura ha acceso i riflettori su pratiche di condono edilizio del 2004. Sotto la guida del procuratore Airoma, si indaga su potenziali irregolarità che potrebbero rivoluzionare un capitolo importante della storia urbanistica locale. La vicenda potrebbe aprire nuovi scenari e mettere in discussione molte decisioni passate. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa intricata vicenda.

AVELLINO – La Procura della Repubblica di Avellino, sotto la guida del procuratore Domenico Airoma e con il supporto dell’aliquota di Polizia Giudiziaria, ha avviato accertamenti su presunte irregolarità nelle richieste di condono edilizio presentate al Comune nel 2004. L’inchiesta è partita in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Condono edilizio, la Procura accende i riflettori su una pratica del 2004 ad Avellino

