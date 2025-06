Condò | L’addio di Inzaghi all’Inter non mi convince farà fatica a tornare in un top club Sul sostituto dico questo

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter ha generato molte domande e poche certezze. Paolo Condò, celebre giornalista, analizza le sfide che attendono i nerazzurri e mette in discussione la possibilità che un nuovo tecnico possa davvero rilanciare il club ai vertici. Con un occhio critico, Condò evidenzia le difficoltà di Inzaghi nel tornare tra i top, sottolineando come la scelta del suo sostituto sarà decisiva per il futuro dell’Inter. Ma cosa riserverà questa svolta?

Le parole di Paolo Condò, noto giornalista, sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter ed il possibile sostituto in nerazzurro. I dettagli. Paolo Condò sul Corriere della Sera ha analizzato l'addio di Simone Inzaghi all' Inter ed il possibile sostituto. ADDIO INZAGHI – «Come Acerbi ha perso la testa negandosi in extremis alla Nazionale, e non vorremmo essere nei suoi panni se Haaland venerdì farà i suoi comodi, così la depressione ha indirizzato lo sguardo di Simone verso la montagna di denaro e non la voragine tecnica di un impiego in Arabia a 49 anni. C'è una grammatica, nel calcio e nella vita, che detta i tempi delle cose da fare, e a vedere l'appeal degli allenatori che sono tornati in Europa il reinserimento dopo aver fatto il pieno di petrodollari non è scontato.