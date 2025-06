Condannato a 14 anni e 4 mesi per reati sessuali su minori Graziano Rigamonti cantante dei Blues Brothers italiani

Una condanna che scuote l'opinione pubblica: Graziano Rigamonti, noto cantante dei Blues Brothers italiani, è stato condannato a oltre 14 anni di carcere per gravi reati sessuali su minori. Un caso che solleva domande e riflessioni sulla tutela dei più vulnerabili e sulla linea sottile tra celebrità e responsabilità. La vicenda continua a far discutere, lasciando aperti molti interrogativi sulla giustizia e la trasparenza. Continua a leggere...

Graziano Rigamonti è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Lecco a 14 anni e 4 mesi di reclusione. Il 35enne era stato arrestato a febbraio 2024 per violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e induzione alla prostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

