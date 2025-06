Concorso secondaria PNRR2 ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO

Se stai preparando il concorso secondaria PNRR2, conoscere le modalità di valutazione della prova pratica è fondamentale per ottenere il massimo punteggio. La recente riforma, di cui al DDG n. 3059/2024, suddivide la prova orale in due parti: quella vera e propria e la prova pratica, con un punteggio che deriva dalla media delle due. Scopri tutte le indicazioni aggiornate per affrontare al meglio questa sfida e superarla con successo, raggiungendo almeno 70/100.

Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DDG n. 30592024: per alcune classi di concorso la prova orale si scinde in prova orale vera e propria e prova pratica. Il punteggio sarà la media matematica delle due prove e dovrà essere di almeno 70100 per considerarsi superata. L'articolo Concorso secondaria PNRR2, ecco come si valuta la prova pratica e le indicazioni per lo svolgimento AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con questi articoli

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Segui queste discussioni su X

CLASSE 2^ C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PITAGORA DI BERNALDA VINCE CONCORSO “PRETENDIAMO LEGALITÀ” NELLA SEZIONE MIGLIOR VIDEO MUSICALE CON IL BRANO “ACCANTO” Tweet live su X

Avviso convocazione prova scritta – prove suppletive personale docente secondaria di primo e di secondo grado – Concorso D.M. 205/2023 – D.D. n. 3059/2024 Tweet live su X