Concorso secondaria PNRR1 finalmente le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO

Finalmente, il mondo della scuola si illumina con le nuove graduatorie del concorso DDG n. 2575/2023 per la secondaria! Dopo un’attesa prolungata, gli insegnanti possono finalmente pianificare il proprio futuro a partire da settembre 2025. Un momento cruciale che si inserisce nel contesto del PNRR, che continua a ridefinire il panorama educativo italiano. Scopri come queste nuove opportunità potrebbero cambiare le sorti della tua carriera!

Concorso DDG n. 25752023 per la scuola secondaria: con grande ritardo arrivano le graduatorie per le quali le procedure si sono concluse oltre il 10 dicembre 2024, e dunque utilizzabili per le assunzioni del 202526, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 202425. A queste si aggiungeranno quelle del PNRR2, ancora in corso d'opera. L'articolo Concorso secondaria PNRR1, finalmente le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Concorso secondaria PNRR1, finalmente le graduatorie per le assunzioni da settembre 2025 [AGGIORNATO]

L’amarezza dei docenti vincitori del concorso PNRR1, la lettera

Assunzioni dei vincitori non abilitati del concorso PNRR: cosa accade in caso di contrazione di organico?

