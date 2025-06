Concorso docenti PNRR 2 | prova suppletiva convocazioni e riconvocazioni LO SPECIALE

Il concorso docenti PNRR 2 è un'opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo dell'insegnamento. Con l'obiettivo di assumere 70 mila nuovi insegnanti entro il 2026, questo bando rappresenta un passo cruciale per modernizzare e potenziare il sistema educativo italiano. Scopri quali prove ti aspettano e come si forma la graduatoria: il tuo futuro nella scuola potrebbe iniziare qui! Non perdere l'occasione di fare la differenza.

Bando concorso docenti: il secondo previsto per la fase transitoria PNRR riguarda sia infanzia primaria che secondaria sia i posti comuni che sostegno. L'obiettivo è raggiungere quota 70 mila docenti assunti entro il 2026. Quali prove ancora da affrontare, come si forma la graduatoria. L'articolo Concorso docenti PNRR 2: prova suppletiva, convocazioni e riconvocazioni LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Graduatorie idonei concorso docenti PNRR: il TAR obbliga alla pubblicazione completa https://scuolainforma.news/graduatorie-idonei-concorso-docenti-pnrr-il-tar-obbliga-alla-pubblicazione-completa/… via @Scuolainforma Tweet live su X

Decreto PNRR-Scuola, c’è il sì definitivo: dall’assunzione idonei concorso agli ITS, dal reclutamento dei docenti alle misure contro i diplomifici. La scheda Tweet live su X

Assunzioni idonei concorsi Docenti: tutte le novità del Decreto Scuola 2025 convertito in Legge Il Decreto Scuola 2025 convertito in Legge autorizza le assunzioni degli idonei dei concorsi per docenti PNRR e 2020, e del concor ... Tweet live su X

Concorso docenti PNRR 2: requisiti e come prepararsi

Concorso Docenti PNRR 2, prova orale: come funziona e come prepararsi

Concorso Docenti PNRR 2, chi può partecipare? Tutti i requisiti

