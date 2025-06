Concessioni per l' estrazione di idrocarburi la Regione istituisce la commissione Sblocca royalties

La nuova commissione "Sblocca royalties" segna un passo decisivo per le comunità locali coinvolte nell’estrazione di idrocarburi. Con l’obiettivo di gestire e accelerare i finanziamenti per progetti infrastrutturali, questa iniziativa potrebbe trasformare le risorse estrattive in opportunità di sviluppo. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, riuscire a bilanciare economia e ambiente diventa una sfida imperdibile per il futuro delle nostre regioni.

Gestire e accelerare l’iter di finanziamento per i progetti infrastrutturali presentati dai Comuni interessati da concessioni di coltivazione di idrocarburi che, per questo, hanno accesso a misure compensative. È l’obiettivo della commissione “Sblocca royalties”, istituita su iniziativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Concessioni per l'estrazione di idrocarburi, la Regione istituisce la commissione "Sblocca royalties"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dl Energia, nuove concessioni di estrazione idrocarburi

Si legge su notizie.tiscali.it: (ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il Dl Energia prevede che verranno rilasciate nuove concessioni per l'estrazione di idrocarburi, a fronte dell'impegno di cedere quantitativi di gas al Gse, che lo fornirà ...

Estrazione e ricerca del gas: ecco la

Lo riporta cremonaoggi.it: Sono nove i siti di estrazione o stoccaggio di ... favorevole all’intesa raggiunta in Stato-Regioni sull’istanza di proroga, fino al 1° gennaio 2027, della concessione per la “coltivazione di ...

In Italia a oggi non risultano legami tra terremoti e attività estrattiva

Riporta lescienze.it: il fatto che gli epicentri fossero in una regione italiana nota più per l’estrazione di idrocarburi che per i terremoti fece emergere il sospetto che potesse esistere un nesso tra le scosse e le ...