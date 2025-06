Concerto multimediale C' era una volta celeste La musica l' uomo lo spazio e l' avventura

Preparati a un viaggio straordinario tra note e stelle! Sabato 21 giugno, alle 21:00, la palestra "Arcobaleno" di Ponte della Priula si trasformerà in un’eccezionale arena multimediale per il concerto "C'era una volta celeste". Scopri come musica e avventura si intrecciano con l'infinito del cosmo. L'ingresso è libero, ma prenota il tuo posto per vivere un'esperienza che ti lascerà senza fiato! Non perdere questa occasione unica!

Vi aspettiamo sabato 21 giugno ore 21.00 presso la palestra "Arcobaleno" di Ponte della Priula (Susegana) sita in via Aldo Moro, per il concerto multimediale dal titolo "C'era una volta celeste. La musica, l'uomo, lo spazio e l'avventura". Ingresso libero.

