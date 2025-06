Concerto etnoclassico con il maestro Roberto Daris

Preparati a un'esperienza unica! Il concerto etnoclassico con il maestro Roberto Daris ti porterà in un affascinante viaggio sonoro, attraversando culture e epoche dai paesi latini all'Est Europa. In accompagnamento, l'osteria itinerante Nonna Lille offrirà delizie culinarie per unire cibo e musica. Un evento imperdibile che celebra la ricchezza delle tradizioni, perfetto per chi ama scoprire nuove sonorità! Non lasciartelo sfuggire!

Un viaggio attraverso culture, epoche e paesaggi sonori dai paesi latini all’Est Europa, guidato dalle parole e dall’esecuzione alla fisarmonica del maestro Roberto Daris. --- Con l'osteria itinerante Nonna Lille a partire dalle 19:30 In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Concerto etnoclassico con il maestro Roberto Daris

Se ne parla anche su altri siti

Il concerto dell’Epifania che il Maestro aretino Roberto Fabbriciani

Lo riporta lanazione.it: Arezzo, 2 gennaio 2024 – Lunedì 6 gennaio 2024 alle ore 18,30 si terrà il tradizionale concerto dell’Epifania che il Maestro aretino Roberto Fabbriciani, flautista e compositore ...

Concerto per pianoforte Roberto Mingarini

Come scrive ligurianotizie.it: Associazione Musicamica conclude il calendario eventi di aprile con un concerto strumentale inserito ... con lo stimato e straordinario Maestro ROBERTO MINGARINI che si esibirà sulle musiche ...

ROBERTO FABBRI

Lo riporta politicamentecorretto.com: Giovedì 14 novembre alle ore 21.00 il Maestro ROBERTO FABBRI si esibirà in un concerto solistico al Teatro del Casinò Comunale di Sanremo (Imperia), nell’ambito del X Sanremo International Guitar ...