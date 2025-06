Conceicao show in Germania Portogallo! Entra e spacca la partita in due | dal gol a quei numeri che non lasciano dubbi sull’esterno della Juve E sul futuro…

Conceição conquista i fari in Germania-Portogallo, fornendo uno spettacolo memorabile in appena 35 minuti. Il suo gol strepitoso e le prestazioni da standing ovation dimostrano che il talento portoghese sta lasciando il segno, anche sotto la luce europea. Ma cosa riserva il futuro di questa stella bianconera? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e i numeri che confermano il suo potenziale destinato a brillare ancora di più.

Conceicao show in Germania Portogallo! I numeri della partita del talento bianconero e gli aggiornamenti sul futuro. Poco più di 35 minuti di un grandissimo Chico Conceicao in Germania- Portogallo. Oltre al bellissimo gol ( il video qui ) che è valso il momentaneo pareggio, il giocatore della Juve ha spaccato in due la partita con grandissime giocate. Come riportato da Sofascore, 21 passaggi riusciti su 23, 2 passaggi lunghi riusciti su due tentati, 1 cross, 1 dirbbling, 2 tiri in porta, un passaggio chiave. Chico!???? Gol nella sfida contro la Germania!?? pic.twitter.comrBl0XjpLMu — JuventusFC (@juventusfc) June 4, 2025 A stupire è stata la sua incisività e imprevedibilità che aveva fatto impazzire i tifosi bianconeri sin da subito e che ha permesso al Portogallo di vincere 2-1 in rimonta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com