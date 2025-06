Con Le Meraviglie di Rimini l' estate della città è all' insegna della cultura in tutte le lingue

Scopri le meraviglie di Rimini quest’estate, dove cultura e divertimento si incontrano in un mix unico e coinvolgente. VisitRimini lancia un’offerta innovativa, pensata per accogliere visitatori di tutto il mondo, offrendo tour guidati in diverse lingue che svelano i tesori nascosti della città. Con un calendario ricco di appuntamenti settimanali, l’estate 2025 si trasforma nella stagione della scoperta e dell’esperienza autentica. Non perdere l’occasione di vivere Rimini in modo nuovo!

VisitRimini lancia una nuova e ambiziosa iniziativa per l’estate 2025, pensata per valorizzare l’offerta culturale della città e renderla sempre più accessibile ai visitatori internazionali. Da giugno a settembre, ogni settimana, saranno calendarizzati e garantiti tour guidati a piedi nel centro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Con "Le Meraviglie di Rimini", l'estate della città è all'insegna della cultura in "tutte le lingue"

