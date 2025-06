Con Fabregas rivoluzione Inter? No! Valuterà questi 2 giocatori – CdS

Cesc Fabregas pronto a rivoluzionare l’Inter: il primo straniero nella storia di Marotta porterà freschezza e visione! Mentre si prepara a dare una nuova identità al gioco nerazzurro, la sua attenzione si concentra su due talenti promettenti: Petar Sucic e Luis Henrique. Sarà interessante vedere come il catalano valorizzerà questi giovani nel contesto della Serie A, sempre più attenta alla crescita dei nuovi talenti. Chi avrà l’opportunità di brillare?

Fabregas si prepara a diventare il prossimo allenatore dell’Inter, il primo straniero in 46 anni di carriera di Beppe Marotta. Per quanto riguarda il progetto tecnico, non ci saranno rivoluzioni sulla rosa, ma il catalano vorrà comunque dare una sua impronta al gioco nerazzurro. E valuterà di persona anche i due acquisti Petar Sucic e Luis Henrique. PROGETTO TECNICO – Sembra tutto pronto per il dopo Simone Inzaghi. L’Inter ha messo nel mirino Cesc Fabregas, che oggi si recherà a Londra dal presidente del Como Suwarso per ottenere il via libera. Ma la domanda adesso è la seguente: che Inter bisogna aspettarsi da qui a prossimi mesi? Con la nuova guida tecnica, la società opererà una rivoluzione sul mercato? Come riferisce il Corriere dello Sport, Beppe Marotta e soci sono stati chiari: non ci saranno rivoluzioni o quant’altro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Con Fabregas rivoluzione Inter? No! Valuterà questi 2 giocatori – CdS

