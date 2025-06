Comunità Solare caccia ai consumatori

A Guardamiglio si accende la rivoluzione energetica: parte la caccia ai consumatori per la nuova Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale! Dopo aver trovato i soci produttori, ora è il turno dei cittadini per costruire insieme un futuro più sostenibile. L'assemblea pubblica del 30 maggio ha svelato l'importanza di unirsi per risparmiare e tutelare l'ambiente. Non perdere l’occasione di essere protagonista di questo cambiamento epocale!

Trovati i soci produttori: ora si cercano i consumatori per far partire la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale. Parte a Guardamiglio la campagna adesioni alla Comunità Solare (Cers). Venerdì 30 maggio in Comune si è tenuta un’assemblea pubblica (nella foto) per presentare la nuova fase del progetto: la raccolta di soci consumatori. Andrea Poggio, presidente della Cers, ha spiegato: "Finora hanno aderito circa 12 soci produttori, di cui 10 di Guardamiglio. Contiamo di avere presto 120 kW di impianti. Ora servono soci consumatori, così la comunità potrà davvero attivarsi". Il percorso è iniziato l’autunno scorso, quando il Comune ha presentato il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Comunità Solare, caccia ai consumatori

