Comune per le società partecipate scatta il termine di presentazione dei piani di spesa e investimenti

Il Comune ha dato il via ai piani di spesa per le sue società partecipate, con un termine di 15 giorni per la presentazione. Questo è un passo cruciale in un contesto di crescente attenzione alla trasparenza e all'efficienza nella gestione pubblica. Un punto interessante? La programmazione delle opere pubbliche potrebbe trasformare radicalmente il volto della nostra città, contribuendo a un futuro più sostenibile e innovativo. Non perdere di vista queste opportunità!

Le società partecipate del Comune avranno a disposizione 15 giorni per predisporre i piani relativi agli acquisti di beni e servizi nonché la programmazione delle opere pubbliche. Lo stabilisce una direttiva firmata dall'assessore al Bilancio e al controllo analogo sulle società Partecipate.

