Comune Firenze approvata la seconda variazione di bilancio | tutti gli interventi

Firenze si prepara a un futuro più sostenibile e inclusivo! Con l'approvazione della seconda variazione di bilancio, il Comune punta su assunzioni strategiche e potenziamento del welfare. Un passo importante in un contesto di crescente attenzione verso politiche sociali ed economiche capaci di rispondere alle sfide moderne. Rimanere aggiornati sugli sviluppi può fare la differenza: un’occasione imperdibile per capire come la città sta investendo nel benessere dei suoi cittadini!

Firenze, 4 giugno 2025 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato la seconda variazione di bilancio: all'interno, è stato spiegato, ci sono ad esempio "stanziamenti per il piano assunzioni del Comune e sul welfare". L'atto è stato presentato dalla sindaca Sara Funaro. Per quanto attiene alla parte corrente è stato spiegato l'incremento 2025 è di 7,5 milioni di cui 5,5 finanziati con avanzo e la differenza con maggiori trasferimenti correnti e da entrate extratributarie. I 5,5 milioni sono applicati perlopiù per spese di personale e per servizi di welfare al cittadino. Tra gli interventi ci sono 153. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune Firenze, approvata la seconda variazione di bilancio: tutti gli interventi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

No al parere di compatibilità ambientale dal Comune di Prato per l’aeroporto di Firenze - Il Comune di Prato ha espresso un netto diniego al parere di compatibilità ambientale per il progetto dell'aeroporto di Firenze.

Segui queste discussioni su X

#lavoriincorso #viabilità Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/lavori_in_corso.html… Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità Tweet live su X

A #Firenze, scatterà dal 1° luglio il sistema sanzionatorio dello Scudo Verde, la ZTL ambientale per il monitoraggio dei veicoli più inquinanti e dei bus turistici che entrano in città. Il dettaglio: https://tinyurl.com/mrxuy7zr #viabiliFI #IF Tweet live su X

? Sosta Gratuita Residenti Firenze: servizio di assistenza presso gli Sportelli al Cittadino – URP dei cinque Quartieri per la registrazione online della targa relativa alla Sosta Gratuita Residenti nelle Zone a Sosta Controllata (ZCS) info https://quartieri.comu Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Comune Firenze, approvata la seconda variazione di bilancio: tutti gli interventi

Lo riporta lanazione.it: Firenze, 4 giugno 2025 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato la seconda variazione di bilancio: all'interno, è stato spiegato, ci sono ad esempio "stanziamenti per il piano assunzioni del Co ...

Comune di Firenze: concorsi in arrivo e 951 assunzioni entro il 2027, 491 già nel 2025

Riporta ticonsiglio.com: Il Comune di Firenze ha in programma nuovi concorsi e assunzioni nei prossimi tre anni. Secondo quanto previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’Ente, entro il 2027 ...

Consiglio Toscana, approvata seconda variazione di bilancio

Segnala controradio.it: Approvata nella notte dal Consiglio regionale la seconda variazione al bilancio 2025-27 della Regione ... 6,5 milioni per l’aumento di capitale di Firenze Fiera. Le coperture sono garantite attraverso ...