Comprare casa a Senigallia Montignano-Castellaro è il quartiere più richiesto

Il quartiere di Montignano a Senigallia conquista il primato come il più richiesto per l'acquisto di case! I recenti studi di Idealista rivelano tendenze interessanti nel mercato immobiliare italiano, evidenziando come la domanda si concentri in aree specifiche. Scoprire dove investire diventa cruciale, non solo per i compratori, ma anche per chi vuole capire il valore crescente del proprio immobile. Vuoi scoprire il segreto di questa popolarità?

Per conoscere l’andamento del mercato immobiliare in Italia, Idealista ha pubblicato uno studio che analizza e rivela i quartieri più richiesti e più costosi nel nostro Paese per comprare casa. Ovviamente questo tipo di approfondimento permette di comprendere anche la situazione nelle singole città e capire quali sono le zone maggiormente ambite per acquistare un immobile. Per farlo si utilizza l’indice di domanda relativa, quanto è più alto maggiormente è desiderato. Questo parametro rappresenta la pressione della domanda sull’offerta tenendo in considerazione le richieste di contatto per tutti gli annunci pubblicati nel primo trimestre del 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Senigallia, Montignano-Castellaro è il quartiere più richiesto

