Compie 100 anni | alla festa anche il sindaco e il parroco

Un secolo di vita, un patrimonio di emozioni e ricordi preziosi che arricchiscono la comunità di Casagiove. Alla festa per i 100 anni della signora Ida Risi, anche il sindaco e il parroco si sono uniti per celebrare questa straordinaria traguardo, testimonianza di saggezza e di una vita spesa con amore e dedizione. Una giornata indimenticabile, che underscores come i valori autentici siano il vero tesoro da tramandare alle generazioni future.

Festa grande a Casagiove per i 100 anni della signora Ida Risi. Un traguardo importantissimo, raggiunto in splendida forma e con il sorriso che connota le grandi esistenze, ricche di valori e di genuini sentimenti, di saggezza e di esempi da imitare. In tanti hanno voluto fare i propri auguri. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Compie 100 anni: alla festa anche il sindaco e il parroco

