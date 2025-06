Comolli Juventus il nuovo dg bianconero è arrivato alla Continassa | ha inizio la sua avventura a Torino – VIDEO

È ufficiale: Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus! Con un passato di successi al Tolosa, il suo arrivo alla Continassa segna l'inizio di una nuova era per i bianconeri. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la Juve punta su un leader strategico per rilanciare la propria ambizione. Sarà interessante scoprire come Comolli plasmerà il futuro della squadra e quali sorprese porterà sul mercato!

Comolli Juventus, il nuovo dg bianconero è arrivato alla Continassa: ha inizio l’avventura a Torino dell’ex presidente del Tolosa. Gli aggiornamenti. (Mauro Munno inviato alla Continassa) – Ha inizio oggi ufficialmente l’avventura alla Juventus di Damien Comolli, ex presidente del Tolosa che il club bianconero ha scelto come suo nuovo dg. #Juventus, comincia l’era #Comolli: il neo dg è arrivato in sede alla Continassa??????? @Maumunno pic.twitter.comPUS00lMfsu — .com (@junews24com) June 4, 2025 Come appreso da il nuovo dirigente bianconero ha varcato i cancelli del quartier generale della Continassa poco dopo le ore 11 di questa mattina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juventus, il nuovo dg bianconero è arrivato alla Continassa: ha inizio la sua avventura a Torino – VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

Segui queste discussioni su X

? Agenda già fittissima per Damien #Comolli, nuovo direttore generale della #Juventus. Innanzitutto nella giornata di domani incontrerà il tecnico Igor #Tudor per ribadirgli la fiducia anticipatagli da John #Elkann. Poi avrà un contatto con il #PSG per discut Tweet live su X

Prime mosse di #Comolli alla guida della #Juventus. Riagganciati i contatti con il #Psg per prolungare il prestito di #KoloMuani anche oltre il Mondiale per Club mentre continua la caccia al direttore sportivo. E #Tudor verrà coinvolto anche nei ragionamenti su Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, via al nuovo corso. Incontro fra Comolli e Tudor e caccia al ds: chi prende il posto di Giuntoli? Le alternative possibili

Si legge su eurosport.it: CALCIO, SERIE A - Damien Comolli inizia in via ufficiale e concreta l'avventura come nuovo dg della Juventus. La prima mossa sarà l'incontro con Igor Tudor, con ...

Comolli nuovo dg Juventus, comunicato ufficiale! E con Chiellini nasce la nuova dirigenza

Come scrive msn.com: Damien Jacques Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus. L'ex manager di Arsenal, Tottenham e Liverpool, nonché ex presidente del Tolosa, ha firmato il contratto che lo legherà al club bia ...

Adesso è ufficiale, Damien Comolli è il nuovo dg della Juve: "Felice e onorato"

Secondo msn.com: Adesso è ufficiale: Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus. Lo ha comunicato il club bianconero con una nota apparsa sul sito: "La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, ...