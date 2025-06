Comolli Juventus agenda fitta per il nuovo dg bianconero | ma da queste mosse nel primo giorno alla Continassa ha fatto capire diverse cose…

Comolli alla Juventus: un'agenda fitta di progetti e strategie che già nel suo primo giorno alla Continassa hanno lasciato intendere le sue intenzioni. Tra incontri programmati e mosse in cantiere, il nuovo dg bianconero sembra pronto a rivoluzionare la squadra e il club. La sua presenza promette una stagione ricca di novità e sfide: scopriamo cosa ci aspetta con questa figura chiave alla guida della Vecchia Signora.

Comolli Juventus, agenda fitta per il nuovo dg bianconero: le prime mosse hanno già fatto capire molte cose. Il primo giorno di Comolli alla Continassa ha fatto capire già molte cose di come opererà il dg bianconero. L’agenda dell’ex presidente del Tolosa è fitta sia per le possibili mosse di calciomercato ma soprattutto per definire tutte le figure dirigenziali della prossima stagione e, ovviamente, il futuro della panchina della Juve. Anche il pranzo con il presidente Ferrero e con Chiellini che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lavorerà a stretto contatto ma soprattutto la necessità di risolvere subito alcune questioni come quelle legate a Vlahovic e Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com