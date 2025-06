Comolli Juve via alla svolta | il dg sbarca alla Continassa già due impegni importanti in agenda Cosa succederà nelle prossime ore

Comolli è ufficialmente il nuovo direttore generale della Juventus e il suo arrivo alla Continassa segna un momento cruciale per la Vecchia Signora. Con già due impegni di rilievo in agenda, le aspettative sono alte. In un calcio in continua evoluzione, il suo compito sarà quello di ristrutturare una squadra che cerca la rinascita. Riuscirà a riportare la Juve ai vertici? Le prossime ore saranno decisive!

Comolli Juve, via alla svolta: il dg sbarca alla Continassa, già due impegni importanti in agenda. Cosa succederà, di seguito tutti gli aggiornamenti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Comolli, da qualche giorno dg della nuova Juventus al quale spetta il compito di dare una svolta lato societario e non solo dopo una stagione travagliata. Come riportato dal quotidiano l’ex Tolosa ha in agenda un doppio incontro: prima con il tecnico Tudor (i due si conosceranno anche di persona), poi con Chiellini (ci si sposterà qui su tematiche riguardanti più strettamente il mercato ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli Juve, via alla svolta: il dg sbarca alla Continassa, già due impegni importanti in agenda. Cosa succederà nelle prossime ore

Leggi anche questi approfondimenti

Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere - La Juventus continua a navigare in acque agitate, ma la conferma di Igor Tudor sulla panchina è un segnale di stabilità in un periodo di cambiamenti.

Segui queste discussioni su X

#COMOLLI VIRTUOSO MA PERICOLOSO SE NON CAPISCE LA #JUVE, SOCIETÀ FA GRANDI GLI ALLENATORI… CON #SAUDINO #PANOZ #MECCA #MOMBLANO ??? https://youtu.be/4OgRbjyAHA4 Tweet live su X

? Agenda già fittissima per Damien #Comolli, nuovo direttore generale della #Juventus. Innanzitutto nella giornata di domani incontrerà il tecnico Igor #Tudor per ribadirgli la fiducia anticipatagli da John #Elkann. Poi avrà un contatto con il #PSG per discut Tweet live su X

Questione allenatore: #Tudor un contratto per il prossimo anno ce l’ha quindi il topic potrebbe essere inutile ma quanto accaduto nell’ultimo mese continua a mantenerlo in allarme. Contatto con #Comolli già avvenuto, domani dovrebbe avvenire quello faccia Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corsport - Juve, via all’era Comolli

Scrive tuttojuve.com: "Tutto su Cesc". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Inzaghi-Inter, è divorzio: Simone va in Arabia, Marotta vuole Fabregas. Il tecnico ...

Il mistero di Comolli, la rotta di Chiellini: da cosa dipende la svolta Juve

Secondo msn.com: E sono quattro. In quattro anni. Da quando, nell’estate del 2021, Fabio Paratici ha lasciato la Juventus e al suo posto, a capo dell’area sportiva, è subentrato Federico Cherubini, ci sono stati altri ...

Pagina 0 | Il mistero di Comolli, la rotta di Chiellini: da cosa dipende la svolta Juve

Scrive tuttosport.com: E sono quattro. In quattro anni. Da quando, nell’estate del 2021, Fabio Paratici ha lasciato la Juventus e al suo posto, a capo dell’area sportiva, è subentrato Federico Cherubini, ci sono stati altri ...