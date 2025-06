Comolli Juve tutti i retroscena del primo giorno del nuovo dg bianconero | dall’incontro con Tudor al pranzo con Ferrero passando per le mosse di mercato Il racconto

Il debutto di Comolli alla Juventus è stato un turbinio di incontri e decisioni strategiche. Dall’incontro con Tudor alla tavola con Ferrero, passando per le prime mosse di mercato, ogni mossa del nuovo dg svela un progetto ambizioso e una volontà di rilancio. Scopriamo insieme tutti i retroscena di questa giornata chiave che potrebbe segnare il futuro dei bianconeri. La vera rivoluzione è appena iniziata.

Comolli Juve, tutti i retroscena del primo giorno del nuovo dg bianconero: il racconto e le mosse dopo l’arrivo alla Continassa. È iniziata l’era Comolli alla Juve. Il nuovo dg bianconero è arrivato questa mattina alla Continassa per poi iniziare a muoversi su più campi. Dopo i saluti ai dipendenti, è entrato in contatto con Igor Tudor: un breve colloquio, per lui ci sarà tempo più avanti per un incontro. È bastata, per il momento, la chiamata di Elkann all’allenatore che ha portato buoni risultati con la possibile permanenza del tecnico in bianconero che aumenta giorno dopo giorno. Pranzo insieme a Chiellini e al presidente Ferrero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com