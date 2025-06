Como Suwarso avvisa l'Inter | "Fabregas non lascerà il club Percorso lungo e che ruota attorno a lui"

Il Como tiene salda la sua posizione: Cesc Fabregas non è in vendita! In un momento di grande turbolenza nel calcio italiano, con l’Inter alla ricerca di un nuovo leader, il club lariano dimostra fermezza. La situazione di Fabregas rappresenta non solo una sfida per l’Inter, ma anche un’opportunità per ripensare il valore degli allenatori e dei giocatori chiave nel contesto competitivo odierno. Sarà un percorso lungo ma ricco di sorprese!

Il Como fa muro sulla questione Cesc Fabregas. L`allenatore dei lariani è corteggiato dall`Inter dopo l`addio di Simone Inzaghi, diretto all`Al-Hilal,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

I l presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha confermato che il progetto del @Como_1907 è a lungo termine e ruota attorno a Cesc #Fabregas, che non lascerà il club @DiMarzio @FabrizioRomano #calciomercato #Inter #Como Tweet live su X

Expected a direct talks tomorrow between #Como’s President (Mirwan Suwarso) with Cesc #Fabregas to discuss the future plans and to know if Fabregas wants to continue together or not. #Inter are at the window… #transfers Tweet live su X

