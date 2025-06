Como nuova pretendente per Nico Paz | le sirene della Premier si aggiungono a Real e Inter

Il calciomercato estivo si infiamma con un nuovo nome protagonista: Nico Paz, talento emergente del Como, ha catturato l’attenzione di top club come Real Madrid, Inter e Manchester United. Le sirene della Premier si uniscono alle ambizioni delle grandi italiane, rendendo il futuro del giovane fenomento ancora più incerto e affascinante. Ma quali saranno le mosse decisive in questa corsa al gioiello? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Nico Paz rimane uno dei profili più seguiti dal calciomercato: la rivelazione del Como piace al Real Madrid, Inter e non solo Il Manchester United starebbe monitorando da vicino la situazione di Nico Paz, rivelazione del Como e della Serie A, con l'idea di un possibile trasferimento estivo. Come riportato da CaughtOffside, il club inglese .

