Como la truffa online agli hotel di lusso | rubate le garanzie versate dai clienti

La truffa online agli hotel di lusso a Menaggio è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che sta mettendo in allerta il settore turistico. Mentre il turismo di alta gamma cerca di riprendersi dopo la pandemia, i truffatori approfittano della situazione, rubando le garanzie versate dai clienti. Un campanello d'allarme per chi viaggia: la sicurezza delle prenotazioni deve diventare una priorità! Rimanete informati e attenti!

Menaggio (Como) – Un programma che dovrebbe garantire ai titolari di strutture alberghiere la capacità di solvenza dei clienti, soprattutto di fascia alta, che ora si è trasformato in una sorta di servizio pronto anche per chi commette truffe on line. Così, negli ultimi giorni, diversi responsabili di hotel delle più rinomate località del Lario stanno denunciando alla polizia postale lo stesso sgradevole inconveniente: qualcuno riesce a intrufolarsi nel sistema e azzerare la disponibilità garantita all’albergo dal cliente. Il sistema è complesso ma non difficile da ricostruire e il prelievo di liquidità – cifre che vanno dai 5 ai 30mila euro – viene attuato con le stesse modalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, la truffa online agli hotel di lusso: rubate le garanzie versate dai clienti

Finta email di Booking.com promette un rimborso: scatta l'allerta truffa tra gli host del Lago di Como - Attenzione, host del Lago di Como: una nuova truffa via email sta affollando le vostre caselle. Un falso messaggio di Booking.

#GDF #Como eseguita misura cautelare personale nei confronti di un funzionario di banca coinvolto in una truffa ai danni dello Stato. Il banchiere aveva favorito un sodalizio criminale e ottenuto indebitamente finanziamenti dallo Stato per oltre 13 milioni di eu

