Como Fabregas sempre più verso l’Inter | c’è già il nome del sostituto

Cesc Fabregas, sempre più prossimo a vestire i colori dell’Inter, potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto nel calcio italiano. Il Como, infatti, è già al lavoro per trovare il suo sostituto. Questo movimento di panchine segna un trend interessante: tanti allenatori di talento stanno cercando nuove sfide in un campionato che non smette mai di sorprendere. Resta da vedere chi risponderà a questa chiamata!

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Como dopo le voci sul passaggio di Cesc Fabregas all'Inter. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Provincia di Como, il Como potrebbe essere protagonista di uno scossone in panchina. Cesc Fabregas, attuale allenatore dei lariani, è infatti vicino a salutare per intraprendere.

