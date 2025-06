Commissione Ue | raccomandata attivazione clausole salvaguardia per la difesa

La Commissione Ue spinge per l'attivazione delle clausole di salvaguardia, permettendo a 15 Paesi di aumentare le spese per la difesa senza infrangere il Patto di stabilità. In un contesto globale sempre più instabile, questa mossa si inserisce nel dibattito sulla sicurezza europea e la necessità di una maggiore autonomia strategica. Un passo cruciale verso una difesa collettiva, che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici in Europa.

La Commissione Ue raccomanda al Consiglio Ue l'attivazione delle clausole nazionali di salvaguardia per 15 dei 16 Paesi che hanno presentato richiesta per aumentare le spese per la difesa in deroga ai vincoli del Patto di stabilità, nell'ambito del pacchetto ReArm-Readiness. Si tratta di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. Anche la Germania ha presentato richiesta, ma secondo le attese presenterà il piano nazionale di bilancio a medio termine entro fine luglio e a quel punto potrà arrivare la raccomandazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Commissione Ue: raccomandata attivazione clausole salvaguardia per la difesa

