La Commissione UE segna un punto di svolta: 15 Paesi possono finalmente aumentare le spese per la difesa, grazie alle clausole di salvaguardia. Questo passo non è solo una risposta alle recenti tensioni geopolitiche, ma riflette un trend crescente verso una maggiore indipendenza strategica in Europa. Un dato interessante? La sicurezza non è mai stata così prioritaria, rinnovando l'impegno verso una difesa collettiva più forte e coesa.

La Commissione Ue raccomanda al Consiglio Ue l'attivazione delle clausole nazionali di salvaguardia per 15 dei 16 Paesi che hanno presentato richiesta per aumentare le spese per la difesa in deroga ai vincoli del Patto di stabilità , nell'ambito del pacchetto ReArm-Readiness. Si tratta di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. Anche la Germania ha presentato richiesta, ma secondo le attese presenterà il piano nazionale di bilancio a medio termine entro fine luglio e a quel punto potrà arrivare la raccomandazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Commissione Ue: Clausole di salvaguardia per 15 Paesi su spese difesa

