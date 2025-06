Commissione maturità 2025 com' è composta e quali sono le materie esterne

La maturità 2025 si prepara a sorprendere! Le commissioni saranno formate da tre insegnanti interni, tre esterni e un presidente esperto. Ma non è tutto: le materie esterne porteranno un ventaglio di sfide stimolanti per gli studenti. Questo cambiamento riflette il trend crescente verso una valutazione più equilibrata e multidisciplinare. Preparati a scoprire come queste novità influenzeranno il tuo percorso verso il diploma!

Anche per quest'anno, le commissioni di maturità saranno composte da tre professori interni, tre esterni e un presidente di commissione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Commissione maturità 2025, com'è composta e quali sono le materie esterne

Altre letture consigliate

Maturità 2025: pubblicati i primi elenchi regionali dei presidenti di commissione [In Aggiornamento] - In vista della Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Regionali hanno avviato la pubblicazione degli elenchi dei presidenti di commissione.

Segui queste discussioni su X

Presidenti commissione Maturità 2025, le liste Regione per Regione https://ift.tt/nTb7LCh #maturita2025 #maturita Tweet live su X

Maturità, chi sono i #presidenti di commissione? Oggi la pubblicazione dei nominativi Tweet live su X