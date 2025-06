Commissari esterni Maturità 2025 | pubblicati i nomi Ecco il link del Ministero

È ufficiale: i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2025 sono stati resi noti! Questo è un momento cruciale per gli studenti, che si preparano a chiudere un capitolo importante della loro vita. La scelta dei commissari non è solo una formalità, ma riflette le tendenze educative e le aspettative del mondo accademico. Scopri chi avrà il compito di valutare le future promesse del nostro Paese!

Roma, 4 giugno 2025 - L'attesa è finita: sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni della Maturità 2025. Già da ieri le fonti parlavano di un annuncio imminente, ipotizzato anche grazie a una schermata di aggiornamento sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito. La lista è consultabile a questo link, dove trovate il motore di ricerca messo a disposizione dal Mim. Per scoprire i tre docenti esterni sarà sufficiente inserire l'istituto a cui si è iscritti e l'indirizzo. Sono loro a completare la commissione d'esame, composta da altri tre professori interni - ovvero già parte del consiglio di classe - e dal presidente, anche lui esterno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Commissari esterni Maturità 2025: pubblicati i nomi. Ecco il link del Ministero

Approfondisci con questi articoli

Dove vedere i nomi dei presidenti di commissione Maturità 2025 e quando escono quelli dei commissari esterni - Gli Uffici scolastici regionali (Usr) hanno rilasciato l'elenco dei presidenti di commissione per l'esame di Maturità 2025.

Segui queste discussioni su X

Maturità 2025, quando saranno pubblicati online i nomi dei commissari esterni? Come cercarli sul motore di ricerca del ministero dell’Istruzione: https://startupitalia.eu/education/commissari-esterni-nomi-quando-online/… Tweet live su X

#Maturità2025: tra pochi giorni saranno pubblicati i commissari esterni! Scopri dove trovarli, cosa cambia e come prepararsi all’orale https://tuttoscuola.com/nomi-commissari-esterni-maturita/… #EsameDiStato #Scuola #CommissariEsterni Tweet live su X