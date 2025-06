Commerciante aggredito e rapinato arrestato anche il secondo malvivente

Una rapina che ha scosso Rimini e sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I carabinieri hanno arrestato il secondo malvivente coinvolto nell'aggressione del commerciante, vittima di un brutalità che non può passare inosservata. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio, dove la richiesta di maggiori misure di protezione per i negozianti si fa sempre più urgente. La sicurezza è un diritto fondamentale!

I carabinieri del Nucleo operativo di Rimini hanno chiuso il cerchio intorno al secondo malvivente che, lo scorso 30 maggio, aveva messo a segno una violenta rapina in un negozio nei pressi della stazione ferroviaria picchiando selvaggiamente il titolare dell'attività. In quella occasione, ad. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Commerciante aggredito e rapinato, arrestato anche il secondo malvivente

Segui queste discussioni su X

Calci, spunti e insulti: “Morte agli arabi”, “Possa il tuo villaggio bruciare”. A Gerusalemme decine di giovani ebrei di ultradestra hanno aggredito residenti e commercianti musulmani https://lespresso.it/c/mondo/2025/5/26/gerusalemme-aggressione-giovani-ebr Tweet live su X

Violenta lite in centro: commerciante aggredito da un venditore ambulante https://ift.tt/IYSF7DH Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

LEINI – Lite tra vicini si trasforma in episodio di violenza; arrestato un commerciante 45enne

Scrive obiettivonews.it: Ha aggredito i vicini. Arrestato un commerciante di 45anni. L'episodio è avvenuto l'altro giorno, nel tardo pomeriggio, a Leini. Il 45enne stava ...

Roma, ristoratore aggredito per rapina riesce a chiudere dentro il locale il bandito: poi lo straniero viene arrestato

Da ilmessaggero.it: Quando ormai la rapina era praticamente portata a termine, la vittima non si è data per vinta. Il rapinatore era all’interno del suo ristorante all’Esquilino, quando lui, con ...

Tenta rapina in un ristorante all'Esquilino: il titolare lo chiude dentro e lo fa arrestare

Come scrive rainews.it: Il ladro è entrato con la scusa di ricaricare il cellulare, ha aggredito il titolare che però è riuscito a fuggire e ad abbassare la serranda lasciandolo chiuso dentro, fino all’arrivo dei carabinieri ...