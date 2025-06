Commento al Vangelo di oggi 4 giugno 2025 | Gv 1711b-19

In questo Vangelo del 4 giugno, Gesù ci invita a riflettere sull'unità. "Custodiscili nel tuo nome", dice, ricordandoci che la vera forza risiede nella comunità. In un'epoca in cui le divisioni sembrano prevalere, queste parole risuonano come un urgente appello all'amore e alla coesione. Uniamoci, proprio come ci esorta il Signore, per costruire legami autentici e resistere alle sfide della vita. Scopriamo insieme come possiamo essere una sola cosa

Meditiamo il Vangelo del 4 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi» Mercoledì della settima settimana di Pasqua Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 17,11b-19 In quel tempo, Gesù,.

